Sky Sport: Il Presidente De Laurentiis ricuce la relazione con Gattuso

Il Napoli è ripartito. E, tra Rino Gattuso ed Aurelio De Laurentiis, c’è un rapporto di convivenza tranquillo. Nell’ultima fase, il Presidente è stato partecipe verso l’allenatore e la squadra. Presentandosi spesso di persona in ritiro, a ridosso delle gare. Ed implementando auspici beneauguranti pre-partita. In videochiamata o in presenza. Per rivolgersi alla squadra. Ma ancora prematuro parlare di riconferma. C’è la zona Champions da conquistare. Importante per l’intero progetto tecnico. Il presidente ha fatto piccole mosse incontro. Preludio, magari, anche ad altro.

Fonte: Sky Sport