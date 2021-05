SKY, Semplici: “Un punto strappato alla squadra più in forma del campionato”

Dopo il pari acciuffato a zona Cesarini inoltrata, il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, commenta la gara giocata contro il Napoli ai microfoni Sky: “Un punto che vale molto, tenendo presente il momento in cui arriva e la continuità di risultati che è necessaria in questo periodo. Serve per darci consapevolezza. Anche oggi contro il Napoli, che è la squadra più in forma del campionato, abbiamo fornito un’ ottima prestazione e creato tanto. Un punto strappato meritatamente”