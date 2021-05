SERIE C FEMMINILE – Vittoria di misura del Chieti decisiva Vukcevic

Il Chieti femminile, oggi ha affrontato in casa la Ternana, per cercare di giocarcela ancora per il primo posto contro il Palermo. Per le abruzzesi successo per 1-0, decisiva la rete su azione da calcio d’angolo di Vukcevic.

Chieti femminile – Falcocchia, Di Camillo Giada, Ferrazza, Benedetti, Vukcevic, Cutillo, Galluccio, Di Camillo Giulia, Stivaletta, Esposito, Di Lodovico All.: Di Camillo Lello.

La Redazione