SERIE A – Napoli-Cagliari 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo le ultime vittorie contro Lazio e Torino, cercava conferme contro il Cagliari e l’inizio fa ben sperare. Gli azzurri passano con lo splendido assist di Insigne e Osimhen batte Cragno. Partita che sembrava in discesa, ma poi i sardi hanno una reazione. Prima con Nandez che coglie il palo e poi super Meret che salva su Pavoletti e sul centrocampista uruguaiano. Ad inizio ripresa i partenopei colgono la traversa con Demme e poi va in gol con Osimhen, rete annullata per un fallo dubbio del nigeriano. Il Napoli cerca il raddoppio ma Insigne oggi non appare in giornata. Nel finale, ancora strepitoso Meret su Pavoletti, ma poi arriva la rete di Nandez per la beffa nel recupero. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Meret 7 – Se il Napoli ha tenuto quasi fino alla fine il successo, poi arriva la beffa di Nandez, lo deve anche al suo portiere che fa tre parate splendide, due in un secondo su Pavoletti e Nandez e poi sempre sulla punta dei sardi. Nulla può sul pareggio nel finale.

Demme 6,5 – Il centrocampista tedesco, come sempre, lotta in mezzo al campo e non perde un duello. Sfortunato ad inizio ripresa sulla traversa colpendo bene la palla. Non molla fino alla fine della gara.

Zielinski 6 – Primo tempo del polacco non certo da ricordare, anzi, fa fatica in mezzo al campo, soprattutto a fine primo tempo. Nella ripresa però è tra i migliori cercando la via della rete, ma manca la precisione o un super Cragno.

Osimhen 7 – L’attaccante nigeriano, ha davvero preso coscienza del ruolo in serie A. Rete da vero bomber, poi come sempre a dare fastidio in mezzo al campo. Peccato per la doppietta annullata per un fallo dubbio. Esce stremato dal campo.

Flop

Koulibaly 5 – Il difensore senegalese, quando non è in giornata, si vede, anche nel cercare qualche finezza di troppo. Male nei duelli aerei con Pavoletti e sbaglia nei passaggi. Solo una buona chiusura, ma troppo spesso discontinuo.

Hysaj 5 – Il pareggio del Cagliari, lui commette l’errore di perdersi Nandez che lo anticipa nel finale. Per il resto non ripete le gare ultime contro Lazio e Torino.

Fabian Ruiz 4,5 – Il centrocampista spagnolo, dopo la gara contro il Torino, torna in campo, ma non è in una giornata positiva, anzi. Soffre in mezzo al campo e non copre le incursioni di Nainggolan. Non cambia la musica nella ripresa e poi esce nel finale.

Lozano 4,5 – Il messicano prima dell’infortunio era una scheggia, ora sembra non aver ritrovato ancora la forma migliore. Si vede solo in un colpo di testa davvero impreciso, poi davvero poco.

Insigne 4,5 – Il capitano del Napoli, raramente lo si è visto così poco cattivo sotto porta. Splendido l’assist per Osimhen, ma poi scompare. Nella ripresa avrebbe la palla per chiudere il match, ma calcia debolmente. Deve ritrovare la grinta dei giorni migliori, oggi davvero male.

Mertens 5 – Il belga avrebbe dovuto cambiare il volto del match, ma è apparso davvero in pessima condizione. Non ha inciso come avrebbe voluto, anzi ha patito la fisicità del Cagliari.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco