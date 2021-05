SERIE A FEMMINILE – La Juventus ad un passo dallo scudetto. Spettacolo tra Inter e Empoli

Domenica agonistica per il campionato di serie A femminile che ha dimostrato una Juventus sempre schiacciasassi che vince per 6-1 contro la Florentia, Scudetto per la squadra bianconera sempre più vicino, manca poco. Pareggio e spettacolo tra l’Inter e l’Empoli Ladies per 3-3. Infine vittoria della Fiorentina contro il Pink Sport Bari per 3-1.

Fiorentina-Pink Spor Bari 3-1

Juventus Women-Florentia 6-1

Inter-Empoli Ladies 3-3

La Redazione