Serie A 34°giornata, Sampdoria – Roma :Un gol per tempo regala la vittoria alla squadra di Ranieri!

Serie A 34°giornata, Sampdoria – Roma :

Inizio a ritmi lenti con la prima occasione di gara con Mayoral che da dentro area prova a sbloccare il match ma la difesa manda in angolo. La Sampdoria si fa vedere con Verre, il cui tiro esce di poco alla destra. Anche i giallorossi si rendono pericolosi con Dzeko, ma la conclusione esce di un soffio. Sul finire di primo tempo i padroni di casa la sbloccano con Adrien Silva, con un tiro rasoterra dal limite. Nella ripresa la Roma trova il pari con Dzeko, ma viene annullato per fuorigioco. Ma sono i doriani a segnare ancora, stavolta con Jankto, che riceve in area e manda un tiro centrale che non lascia scampo al portiere. Poco dopo occasione per la Roma dal dischetto per riaprire il match, ma Dzeko si fa ipnotizzare da Audero. Gli uomini di Ranieri gestiscono il vantaggio e portano a casa la vittoria.

Tabellino

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard (81′ Candreva), Thorsby, Silva (85′ Ekdal), Jankto; Verre (73′ Ramirez); Gabbiadini (73′ Keita). All. Ranieri

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla (64′ Ibanez); Santon (69′ Karsdorp), Villar (82′ Darboe), Cristante, Bruno Peres; Mkhitaryan; Mayoral (69′ Pastore), Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Kumbulla (R), Cristante (R), Mancini (R)

Note: Audero (S) para il rigore di Dzeko (R) al 71′