Rinnovo Insigne, per Enzo Bucchioni: “E’ il giocatore italiano più forte e come tale andrà considerato”

Il direttore di Qs Enzo Bucchioni ai microfoni de ilnapolionline.com sul tema del rinnovo di Lorenzo Insigne.

In casa Napoli si parla anche della questione rinnovo e principalmente di Lorenzo Insigne. Le tue sensazioni sul capitano azzurro. “Come per tutti i rinnovi, i dubbi persistono anche per Insigne. Credo che pure lui stia aspettando l’allenatore per capire il progetto tecnico e le idee del nuovo mister. Alla fine resterà, almeno spero: lui ormai è Napoli e il Napoli. E’ maturato, sta diventando un leader non solo tecnico e credo che questa maturità lo possa aiutare in una scelta non facile. Ovvio che ci dovrà essere un ingaggio adeguato e su questo Adl è sempre imprevedibile. Oggi Insigne è il giocatore italiano più forte e come tale andrà considerato”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco