Premier League – M.City mani sul titolo, pari Leicester, ok Chelsea

Il Manchester City è ad un passo dal vincere la Premier League! I Citicenzs vincono 2-0 in casa del Crystal Palace nella 34ª giornata e mettono le mani sul titolo a quattro giornate dalla fine. Alla squadra di Guardiola basterà battere il Chelsea la prossima settimana per aggiudicarsi il campionato. Rallenta il Leicester, che non va oltre l’1-1 a Southampton. Bene il Chelsea, che stende 2-0 il Fulham nel derby londinese, consolida il quarto posto, andando a +5 punti sul Tottenham, che annienta 4-0 lo Sheffield, e fa quasi avvicinare i Cottagers alla retrocessione in Championship. Brusco stop dell’Everton che cade 2-1 in casa con l’Aston Villa, bene l’Arsenal che espugna Newcastle per 2-0. Colpo infine del Brighton, che batte 2-0 il Leeds e di fatto mette in cassaforte la salvezza