Per il direttore di QS, Bucchioni c’è un’idea concreta per la panchina azzurra

Il direttore di Qs Enzo Bucchioni ai microfono de Il Napolionline.com parla della questione allenatore e del possibile sostituto di Gattuso.

A Napoli c’è il toto allenatori, probabilmente non verrà confermato Gattuso. Chi secondo te è favorito per la sua successione in panchina? “Per la panchina del Napoli penso che l’idea Spalletti stia diventando ogni giorno più concreta. L’ex di Inter e Roma è motivatissimo dopo due anni di stop e per come pensa il calcio e personalità, credo sia molto adatto a raccogliere l’eredità di Gattuso. La Roma aveva pensato anche ad Allegri, ma la virata su Sarri è netta e decisa, dovremmo essere vicini alla firma. La Fiorentina vuole un giovane emergente, s’è raffreddata la pista Gattuso, De Zerbi sarà la soluzione se il tecnico bresciano non preferirà lo Shakhtar”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco