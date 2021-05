OK DIARIO – Anche l’Atletico Madrid è sulle tracce di Hysaj

Il futuro del terzino Elsed Hysaj è sempre più lontano dal Napoli. Il laterale albanese difficilmente rinnoverà con il club azzurro, scadenza il 30 Giugno, però non mancano le richieste di mercato. Dopo Roma e Fiorentina in Italia, secondo il giornale Ok Diario, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. Il tecnico Diego Simeone, dopo anni non fortunati per quanto riguarda le scelte dei terzini: Vrsaljko, Arias e Trippier, con il giocatore ex Empoli, potrebbe avere l’elemento adatto dal punto di vista tattico per il suo gioco.

La Redazione