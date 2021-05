Niccolò Ceccarini, giornalista: “Il Presidente De Laurentiis tenta Gattuso?”

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, esperto di mercato:

“Per quanto riguarda la situazione allenatori, uno dei più contesi è sicuramente De Zerbi. Lo Shakhtar è pronto a fargli un’offerta molto importante. Su di lui c’è anche la Fiorentina. Il Sassuolo proverà ad allungare il matrimonio. Ma molto dipenderà anche dalla volontà dell’allenatore. Il club neroverde, nel frattempo, si sta guardando intorno. E sta valutando le alternative. Una di queste è Vincenzo Italiano. Che ha avuto un ottimo impatto, nella sua prima stagione in serie A con lo Spezia. Su Gattuso, invece, il discorso rimane sempre lo stesso. La decisione sembra presa. Anche se la sensazione è che il presidente De Laurentiis possa fare, in extremis, un tentativo. Per vedere se ci sono i margini per continuare ancora insieme“.

Fonte: Tmw