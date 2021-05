Napoli-Cagliari, probabili formazioni. Riecco Lozano. Dubbio Joao Pedro per Semplici

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà il Cagliari, fischio d’inizio alle ore 15,00. Per gli azzurri occasione per confermare il terzo posto in classifica e restare in piena zona Champions. L’allenatore dei partenopei Gattuso, recupera, dopo il turno di squalifica, Manolas per la difesa. A sinistra sembra averla spuntata Hysaj. Per il resto Lozano avrebbe vinto il ballottaggio con Politano, Zielinski, Insigne e Osimhen a completare il reparto offensivo. Per i sardi c’è un dubbio, se schierare Joao Pedro, essendo in diffida, potrebbe saltare la gara contro il Benevento. La mediana sarà composta da Nandez e Duncan.

La Redazione