In attesa di scoprire se il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso lo schiererà in campo contro il Cagliari, per Lozano c’è una statistica che lo vede coinvolto. Secondo BeSoccer Pro il calciatore messicano è il terzo calciatore che subisce più falli, dietro solo a Messi e Mbappè. Ovviamente per la sua velocità e imprevedibilità, il più delle volte gli avversari sono costretti a fermarli in maniera fallosa.

La Redazione