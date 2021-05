L’ex Andrea Carnevale su Gattuso: “Mi piace il suo modo di esprimere calcio europeo!”

Complimenti a Gattuso. “A me – Carnevale alla Gazzetta dello Sport – piace moltissimo il gioco che esprime il Napoli, molto europeo. Non a caso a inizio stagione lo avevo indicato fra le favorite per lo scudetto con l’Inter. Poi purtroppo il discorso si è interrotto per via di infortuni e covid, ma mi sono parse decisamente ingenerose e dure le critiche a Gattuso, infatti ora ha ripreso il filo del discorso e la squadra esprime un calcio bello ed efficace”.