Il Napoli eguaglia il record del 1930 di Vojak

Un piccolo record il Napoli lo sta ottenendo. Va in gol da 21 partite consecutive. Non accadeva da tempo, tanto tempo. Dagli albori anzi. Un uguale striscia fu ottenuta nel campionato 1929/30, il primo con il girone unico. Il Napoli allora era allenato da William Garbutt, leggenda del calcio inglese, e sotto il Vesuvio era arrivato, voluto fortemente dal presidente Giorgio Ascarelli, dalla Juventus campione d’Italia Antonio Vojak, il bomber istriano con cui Dries Mertens condivide il primato di gol in serie A a quota 102. Il Napoli ci riuscì allora a segnare per 21 partite consecutive e gran parte del merito fu proprio di Vojak che terminò il campionato con 20 reti in 31 presenze.

Mattino.it