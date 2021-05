DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Cagliari(1-0) seconda frazione di gioco

Premere f5 per gli aggiornamenti

61′ – Tiro di Zielinski respinge Cragno

57′ – Colpo di testa di Lykogiannis palla sul fondo

56′ – Ammonito Demme

54′ – Il VAR annulla il gol ad Osimhen per un fallo dubbio

51′ – Tiro di Demme e palla sulla traversa

50′ – Conclusione di Zielinski, Cragno devia in angolo

47′ – Spunto di Osimhen, crossa in area, la difesa ospite manda in angolo

46′ – Ammonito Pavoletti

Sarà il Cagliari a dare il calcio d’avvio alla ripresa

46′ – Dopo un minuto termina il primo tempo

43′ – Doppio miracolo di Meret su Pavoletti e Nandez

38′ – Punizione di Lykogiannis, respinge la barriera

35′ – Punizione di Insigne, palla alta sopra la traversa

34′ – Cartellino giallo per Deiola

32′ – Ammonito Godin per fallo su Di Lorenzo

31′ – Cross di Odimehrn testa di Lozano, palla sul fondo

28′ – Tiro di Zappa sul palo

20′ – Lozano vince un contrasto, tira a giro, palla alta sopra la traversa

13′ – Goooooollll – Insigne serve Osimhen che tutto solo batte Cragno

9′ – Corner battuto da Demme, testa di Osimhen, palla sul fondo

6′ – Spunto di Insigne, crossa in area, respinge Cragno

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla gara

I due capitani. Per il Napoli, maglia albiceleste, Insigne. Per il Cagliari, casacca rossoblu, Ceppitelli

14,46 – Napoli e Cagliari si avviano negli spogliatoi

14,23 – Ingresso del Cagliari per il riscaldamento

14,22 – Entra in campo il Napoli per la fase di riscaldamento

14,16 – Ingresso in campo dei portieri Napoli-Cagliari

Giornata soleggiata allo stadio Diego Armando Maradona

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso



CAGLIARI (4-4-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti. All. Semplici

Arbitro: Fabbri; Ass1: Valeriani; Ass2: Vivenzi; IV: Di Martino; VAR: Mazzoleni; AVAR: Giallattini

Dopo le nuvole delle sfide contro Crotone e Lazio, nella giornata di oggi, contro il Cagliari, si prevede il sole.

Questo pomeriggio alle ore 15,00, presso lo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà Napoli-Cagliari, classico testa-coda del campionato. Per gli azzurri occasione per continuare la striscia vincente e restare in zona Champions. Ritorna dopo la squalifica Manolas. Out per infortunio Ospina e Lobotka. I sardi invece dovranno fare a meno dello squalificato a centrocampo Marin, assenti anche Gaston Pereiro per il Covid e per infortunio Sottil, ma con la voglia di ottenere punti. Ilnapolionline.com sarà sul campo a raccontarvi la gara in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco