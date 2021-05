DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Cagliari, sole durante la gara

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Fabbri; Ass1: Valeriani; Ass2: Vivenzi; IV: Di Martino; VAR: Mazzoleni; AVAR: Giallattini

Dopo le nuvole delle sfide contro Crotone e Lazio, nella giornata di oggi, contro il Cagliari, si prevede il sole.

Questo pomeriggio alle ore 15,00, presso lo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà Napoli-Cagliari, classico testa-coda del campionato. Per gli azzurri occasione per continuare la striscia vincente e restare in zona Champions. Ritorna dopo la squalifica Manolas. Out per infortunio Ospina e Lobotka. I sardi invece dovranno fare a meno dello squalificato a centrocampo Marin, assenti anche Gaston Pereiro per il Covid e per infortunio Sottil, ma con la voglia di ottenere punti. Ilnapolionline.com sarà sul campo a raccontarvi la gara in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco