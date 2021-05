Champions, Ancelotti su Juve/Milan: “Vinca il migliore e che lo sia il Milan!”

Carlo Ancelotti ha un passato milanista notevole, è risaputo, così come è noto il non aver mai avuto particolare feeling con l’ambiente bianconero. Ora è tecnico dell’Everton ed è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport al termine del match dei suoi contro l’Aston Villa. Interrogato sulla corsa Champions relativa alla serie A, Ancelotti ha risposto con una battuta (forse non troppo): “Juventus-Milan, chi merita di più la Champions? Chi arriva prima. È una bella lotta come lo è qua. E’ un campionato molto interessante. Che vinca il migliore e che il migliore sia il Milan”.