Cavani e Osimhen a raffronto, Colantuono ha avuto il Matador da giovane

Ecco un tratto dell’intervista rilasciata Colantuono a Il mattino:

Rivede qualcosa del giovane Cavani nel giovane Osimhen? «L’attaccante del Napoli ha caratteristiche molto simili a Cavani. E forse credo sia addirittura più veloce. Non ho elementi,però, per dire quale sia la sua resistenza, che poi è stata la vera forza di Edinson. Posso dire con certezza di non aver mai allenato uno come lui.Anche perché aveva una voglia di migliorarsi unica: era un martello pneumatico».

E pensa che Osimhen possa ripercorrere le sue stesse orme? «Sta tutto nella voglia. Se Osimhen dovesse averla può diventare come Cavani e quindi un attaccante di dimensioni internazionali.Ma deve essere costante e attento. E di lavorava in maniera ossessiva sulle cose. Ancora oggi ho bene impressi i suoi allenamenti, il Cavani che conosciamo oggi è figlio di un lavoro senza precedenti». Fonte: Il Mattino