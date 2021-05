Carlo Alvino: “Mazzoleni al VAR 12 volte? Non mi sembra normale”

Il Napoli subisce la beffa contro il Cagliari, rete di Nandez nel recupero, ma non sono mancate le polemiche arbitrali. Su twitter il pensiero del giornalista Carlo Alvino. “#NapoliCagliari Un gol regolarissimo di Osimhen annullato dall’arbitro e con il Var Mazzoleni naturalmente silente nega al Napoli la vittoria! Senza se e senza ma. Il resto sono solo chiacchiere! Nulla è ancora perduto … ma con altri arbitri e non il solito addetto al Var. #NapoliCagliari Se dite che il risultato è giusto o cose similari riguardo tattica sostituzioni singoli o altro evidentemente è solo perché non vi ribolle il sangue nelle vene… Ma 12 volte Mazzoleni al Var per il Napoli in campionato è normale? Di solito funziona così? È successo anche ad altre squadre con altri addetti al Var?”.

La Redazione