Carlo Alvino: “Le possibili scelte di Gattuso. Adl darà la carica alla squadra”

Il Napoli questo pomeriggio affronterà il Cagliari nel più classico testa-coda del campionato. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino aggiorna in tempo reale. “Magari è questa… Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! Grande compattezza in casa Napoli in vista del rush finale. Anche ADL oggi al Maradona per dare la carica agli azzurri spingendoli ad approfittare del turno casalingo. Il patron è sempre vicino alla squadra in queste ultime settimane dove si corre per la qualificazione in CL”.

La Redazione