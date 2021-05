Cagliari, Nandez: “Il Napoli è forte, ma noi dobbiamo salvarci”

L’autore del pareggio cagliaritano, importantissimo per i sardi, beffa quasi per gli azzurri, Nahitan Nandez analizza la gara del Maradona contro il Napoli e dice:

“Sono felice per il gol, ma ovviamente ancora di più per l’importanza del pareggio giunto in questo modo. Questa squadra ha un’anima, uno spirito forte che sta dimostrando gara dopo gara. Non molliamo, ora pensiamo alla prossima e a raggiungere l’obiettivo finale”

“Il Napoli è forte, in forma, noi pensiamo al nostro lavoro, alle nostre qualità. Stiamo combattendo tutti insieme e con questo spirito andremo anche a Benevento per la prossima, molto importante gara”.

Sito Ufficiale Cagliari calcio