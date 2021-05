Brutto episodio che ha visto coinvolto il portiere del Milan Donnarumma

Nella giornata di ieri, prima della sfida del “Giuseppe Meazza”, tra il Milan e il Benevento, c’è stato un episodio davvero spiacevole che ha visto coinvolto il portiere Donnarumma. Una delegazione di tifosi si era presentato a Milanello, chiedendo di parlare con il ragazzo di Castellamare. Il club ha acconsentito, per evitare disordini in piena pandemia. I tifosi del Milan hanno parlato con l’estremo difensore dicendogli: “Tu non devi scendere in campo contro la Juventus”. Questo per timore che il ragazzo possa essere distratto dalla voci di mercato. Al momento Donnarumma non ha ancora rinnovato con la società rossonera. Notizia data dal giornalista di Sky Beppe Di Stefano.

La Redazione