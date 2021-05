UFFICIALE – Out per squalifica contro il Napoli Nzola

Sabato prossimo allo stadio “Picco” si giocherà per la trentaquattresima giornata di campionato la sfida tra lo Spezia e il Napoli. Per la squadra di Italiano non arriva però una buona notizia dal punto di vista disciplinare. E’ stato ammonito ad inizio gara Nzola, era in diffida e salterà la gara contro gli azzurri.

