Tutto è cambiato quando Insigne nello spogliatoio del Mapei urlò: «Siamo da scudetto e invece lottiamo per il sesto posto»

La stagione è stata acciuffata per l’ultima ciocca dei capelli e ora il Napoli è da Champions, anzi a cinque dalla fine è virtualmente in Champions, ma fino al grande discorso-scossa tenuto da Insigne e Ghoulam negli spogliatoi del Mapei dopo il pareggio con il Sassuolo – «Siamo da scudetto e invece lottiamo per il sesto posto» -, la storia era troppo deludente per essere vera. Bentornato Napoli, insomma: terzo, dicevamo, in virtù di una splendida rimonta che nelle ultime undici giornate ha prodotto otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta a fronte delle 8 precedenti. Alla fine del girone di ritorno d’andata gli azzurri erano sesti e addirittura settimi alla quarta di ritorno, ma poi il vento è cambiato: tanto che valutando esclusivamente la classifica del girone di ritorno, il Napoli sarebbe secondo insieme con l’Atalanta. A cura di Fabio Mandarini (CdS)

Factory della Comunicazione