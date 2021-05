MILAN-BENEVENTO

Partita dagli obiettivi diversi nell’anticipo serale della 34a giornata di Serie A. Il Milan di Pioli dopo la debacle contro la Lazio vuole ritrovare la vittoria e rientrare in un posto Champions. A San Siro arriva Pippo Inzaghi con il suo Benevento ritrovatosi in zona retrocessione dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese. Gara che si preannuncia importante per il destino dei due club.

PRIMO TEMPO

Dopo 6′ il Milan passa subito in vantaggio. Pallone in mezzo di Saelemaekers per Kessiè che con un velo lascia a Calhanoglu libero al centro dell’area, tiro angolato del turco he batte Montipò 1-0. Il Benevento prova a reagire con Lapadura che servito centralmente ha l’opportunità di pareggiare, ma è brava la difesa del Milan a chiudere ed il tiro dell’attaccante si perde sul fondo. Al 14′ il Milan può raddoppiare, assist di Leao per Saelemaekers potente ma il tiro è centrale, sulla respinta ci prova Ibra, ma conclude male. Al termine del primo tempo Milan 1 Benevento 0.

TABELLINO

MILAN(3-5-2): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Calabria, Castillejo, Tonali, Rebic, Hauge, Meite, Kalulu, Diaz, Krunic, Gabbia.

BENEVENTO(4-4-2): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula. All.: F.Inzaghi.

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Gaich, Tello, Caprari, Insigne, Di Serio, Sanogo, Schiattarella, Hetemaj, Pastina, Diambo.

STADIO: San Siro, Milano.

ARBITRI:Calvarese, Passeri – Costanzo, IV: Fourneau, VAR: Mariani, AVAR: Alassio.



RETI: 6’Calhanoglu(M),

NOTE: Ammonito Bennacer(M)

Rec.+3.

A cura di Antonio Bisesti