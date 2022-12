SERIE A – H. Verona-Spezia 1-1, buon punto per i ragazzi di Italiano. Contro il Napoli assenza in attacco per i liguri

Allo stadio “Bentegodi” l’Hellas Verona ha affrontato lo Spezia, in una gara davvero incerta e lo è stato fino alla fine. Pronti via e gli scaligeri passano in vantaggio con Lasagna, ma il VAR annulla la rete della punta di casa. I liguri rispondono con il tiro di Verdi, palla che esce di poco sopra la traversa. Partita che resta in equilibrio fino ad inizio ripresa. L’Hellas Verona passa con la rete di testa di Salcedo. Il match però resta incerto, anche se gli scaligeri sprecano un paio di contropiedi. Nel finale Italiano si gioca la carta Saponara e il neo entrato segna il pareggio dove batte sotto le gambe Silvestri, Un punto pesante per lo Spezia, anche se contro il Napoli mancherà per squalifica Nzola per somma di cartellini. Padroni di casa non cinici nel momento chiave della gara ed è un altro pareggio che non fa piacere al tecnico Juric.

