SERIE A FEMMINILE – Netto successo esterno del Sassuolo, Il Napoli stacca il San Marino Academy

Sabato importante per la serie A femminile. dove si è giocato lo scontro salvezza tra il Napoli e il San Marino Academy. Le azzurre vincono per 5-0 e in questo momento sono al terz’ultimo posto. Netto successo fuori casa del Sassuolo contro l’Hellas Verona, decisiva la doppietta di Bugeja, poi le reti di Santoro e Pirone. Pareggio 0-0 ma tanto equilibrio tra l’A.s. Roma e l’A.c. Milan.

Napoli femminile-San Marino Academy 5-0

A.s. Roma-A.c. Milan 0-0

Hellas Verona-Sassuolo 0-4

A cura di Alessandro Sacco