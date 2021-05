SERIE A – Crotone-Inter 0-2, i nerazzurri vicinissimi allo scudetto. Calabresi in B

Allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, i padroni di casa, cercavano conferme dopo il successo di Parma, contro la capolista Inter. Match intenso, con i padroni di casa spingono in avanti con Ounas, parata di Handanovic. I nerazzurri, dopo aver controllato iniziano ad attaccare. Lukaku, su azione da calcio d’angolo, di testa coglie il palo. Ospiti ancora sfortunati, altro palo, stavolta lo coglie Lautaro Martinez. Nella ripresa l’Inter continua a spingere, la fisicità prende il sopravvento. Conte si gioca la carta Eriksen e il danese con un diagonale preciso, leggera deviazione batte Cordaz. I nerazzurri non si accontentano, raddoppiano con Lukaku, ma il VAR annulla la rete per il fuorigioco di Perisic. Nel recupero arriva lo 0-2 in contropiede realizzato da Hakimi. Con questo successo l’Inter è vicinissimo allo scudetto, mentre il Crotone retrocede in serie B.

CROTONE-INTER 0-2

69′ Eriksen, 92′ Hakimi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini (46′ Eduardo), Benali (66′ Vulic), Reca (38′ Pedro Pereira); Ounas (72′ Riviere), Simy.All. Cosmi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (65′ Eriksen), Darmian (65′ Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (65′ Sanchez). All. Conte



Ammoniti: Brozovic (I), Riviere (C), Eriksen (I)

A cura di Alessandro Sacco