Panucci, la Champions: “Pioli se la gioca con Atalanta e Napoli, ma loro corrono”

Christian Panucci, ex Milan e non solo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della corsa alla prossima edizione della Champions League: “Nonostante tutto, io vedo i bianconeri dentro. Pioli se la gioca con Atalanta e Napoli, che però adesso corrono. E’ dipeso tutto dalla Juve, che è andata sotto le aspettative: ha spento una corsa e ha acceso l’altra. Uno scudetto praticamente vinto con tanto anticipo non me l’aspettavo, il che non significa che non sia giusto: l’Inter se l’è guadagnato piano piano, facendo molto bene. La Juventus ha fatto male: numeri alla mano bisogna dirlo, se si è onesti intellettualmente. E infatti Pirlo è stato onesto: ha detto che è il primo a non essere contento, per come sono andate le cose. La Juve è la squadra più forte, ma non ha mai dato l’impressione di poter vincere il campionato”.