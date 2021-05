Osimhen ha due obiettivi, arrivare in doppia cifra e conquistare la Champions

Il primo anno di Victor Osimhen con la maglia del Napoli non è stato dei più semplici. Non solo per l’ambientamento, ma anche per una serie di sventure. Il problema alla spalla, nel corso della gara con la Nigeria. A seguire il Covid e infine il trauma cranico nel finale contro l’Atalanta. In mezzo anche un pizzico di scetticismo, dove ha avuto un peso il costo dell’operazione, 80 milioni, compreso l’inserimento di tre giocatori, dal Lille. Adesso l’attaccante nigeriano si sta lentamente riprendendo la scena, con i gol, ora è quota sette, ma anche un gioco per la squadra non indifferente. L’esempio è contro la Juventus, dove mise in difficoltà Chiellini e De Light. Lunedì contro il Torino la rete, sradicando la palla a Nkoulou e la corsa per la rete dello 0-2. Obiettivi? Arrivare in doppia cifra e conquistare l’ambiente partenopeo e poi migliorare la prossima stagione. Sarebbe un bel segnale per lui e per tutti i tifosi, oltre che conquistare con il Napoli la zona Champions.

La Redazione