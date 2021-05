Prima volta da nemico Filippo Inzaghi ha giocato con il Milan dal 2001 al 2002, segnando 126 reti in 300 partite, e vincendo due scudetti, due Champions e un Mondiale per club. Poi lo ha allenato nel 2014-15. Stasera per la prima volta affronta il Milan da avversario in panchina a San Siro. (CdS)

Così le possibili formazioni