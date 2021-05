Occhio azzurri: tante le insidie per il Napoli contro il Cagliari. Due ballottaggi per Gattuso

Il Cagliari che è reduce da tre vittorie consecutive con Parma, Udinese e Roma e si è rilanciato nella corsa salvezza. E tante insidie per il Benevento contro il Milan a caccia di riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio. Gattuso recupera Manolas che ha scontato la squalifica, torna dal primo minuto anche Fabian Ruiz, in attacco proseguirà con la staffetta tra Mertens e Osimhen, uno comincerà dall’inizio e l’altro entrerà a partita in corso, oppure ci sarà spazio per entrambi per uno spezzone di gara. Ballottaggi tra Hysaj e Mario Rui e tra Politano e Lozano. Ancora indisponibile Ospina (ieri ha svolto terapie e lavorato in palestra, lavoro in palestra anche per Lobotka che questa settimana ha accusato leggeri sintomi influenzali) in porta toccherà ancora a Meret titolare contro Inter, Lazio e Torino.

Roberto Ventre (Il Mattino)