Niccolò Ceccarini: “In caso di Champions nuovo tentativo per confermare Gattuso”

Il presidente del Napoli si chiama Champions da conquistare, ma c’è anche la questione del tecnico che indubbiamente il club azzurro cercherà di risolvere a tempo debito. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale del sabato aggiorna sulla questione panchina per i partenopei. “Su Gattuso invece il discorso rimane sempre lo stesso. La decisione sembra presa, anche se la sensazione è che il presidente De Laurentiis possa fare in extremis un tentativo per vedere se ci sono i margini per continuare ancora insieme”.

