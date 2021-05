Nel girone di ritorno Napoli sul podio per punti conquistati

Messi da parte problemi fisici, infortuni e problematiche relative al Covid, il Napoli del girone di ritorno ha cambiato pelle e…risultati. Soltanto l’Inter, con 38 punti in 14 partite, ha fatto meglio dopo il giro di boa. Dopo i nerazzurri, Napoli e Atalanta con 32; Juve e Lazio con 27; Milan con 23. Decisivo in chiave Champions anche il rendimento negli scontri diretti: una vittoria e una sconfitta nelle sfide con Juve, Milan, Lazio e Atalanta; due vittorie con la Roma. Ma decisive per il computo finale anche le sconfitte in casa con Sassuolo e Spezia e il pareggio con il Torino, ancora al Maradona e in un momento molto critico per i granata. Oltre alla fatal Verona, certo.

A cura di Fabio Mandarini (CdS)