Girone di ritorno da scudetto per il Napoli di Gattuso

Come la passata stagione il Napoli, ha migliorato e non poco la media-punti, dove la condizione fisica della squadra di Gattuso è cresciuto con il passare delle ultime settimane. Senza dimenticare che sono tornati i calciatori dai rispettivi infortuni. La stagione dei partenopei forse è stata riacciuffata per i capelli, in extremis, dalla tante critiche subite, all’essere ora in piena zona Champions. I partenopei adesso sono padroni del proprio destino, vincendole tutte. Nel girone di ritorno, meglio solo del Napoli e dell’Atalanta a quota 32 c’è l’Inter a 36 punti, insomma una media scudetti, ma questo con la rosa a disposizione. La svolta? Dopo il pari contro il Sassuolo Insigne e Ghoulam, dissero alla squadra che non si poteva essere al sesto posto.

La Redazione