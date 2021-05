Giancarlo Dotto, giornalista: “Sarri? A Roma. Con Hysaj”

Ad “Arena Maradona”, Giancarlo Dotto, giornalista del Corriere dello Sport:

“Ci sono spiragli per la permanenza di Gattuso a Napoli. Qualcosa sta accadendo. La conferma di Gattuso a Napoli, sarebbe una buona notizia per i tifosi azzurri. Lo sarebbe, altrettanto, l’eventuale arrivo di Spalletti. So che De Laurentiis e Spalletti si sono parlati. Entrando anche nei dettagli. Spalletti è un allenatore di spessore. L’unico aspetto che mi lascerebbe perplesso, riguarda il carattere di De Laurentiis. Ed il temperamento di Spalletti. Anche in questo caso, ci sarebbero scintille. Restando in tema panchine, ormai è fatta per Sarri alla Roma. E’ tutto confermato al 99 per cento. So che ci sono stati anche dei contatti tra Sarri ed il Napoli. Ma le frizioni del passato, hanno ostacolato l’inizio della trattativa. Sarri andrà a Roma. Secondo me, quella giallorossa è la piazza ideale per il tecnico di Figline Valdarno. Da quanto mi risulta, dovrebbe ritrovare Hysaj. In partenza da Napoli, a parametro zero. Sarri è un rimpianto per i tifosi del Napoli. Lo è, con minori proporzioni ovviamente, Politano. Per i supporter della Roma. Qui a Roma rimpiangiamo il mancato arrivo di Politano. A Napoli, sta facendo talmente bene, che sarà difficile, per Mancini, tenerlo fuori agli Europei. Champions ? A non farcela, alla fine, dovrebbe essere il Milan”.

Fonte: Radio Crc