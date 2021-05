Gattuso/Inzaghi: top-flop, due gironi di ritorno molto diversi

Gattuso sta vivendo un ottimo periodo, il Napoli nel girone di ritorno ha vinto dieci partite, due i pareggi e due le sconfitte, e si è rilanciato dopo la fase di difficoltà. Pippo Inzaghi invece sta fronteggiando un momento non semplice perché dopo l’impresa di Torino con la Juventus il Benevento non è riuscito più a vincere conquistando solo due punti (due pareggi e tre sconfitte) ed è stato risucchiato nelle zone basse della classifica. In queste ultime cinque partite Napoli e Benevento si giocano l’intera stagione: Gattuso insegue un posto in Champions League, Pippo Inzaghi la permanenza in serie A. Tutti e due i tecnici hanno il contratto in scadenza a fine stagione (il 30 giugno) e per entrambi il loro futuro sarà poi ancora tutto da scrivere. Nei due scontri diretti stagionali è andata bene al tecnico azzurro contro l’ex compagno di squadra nel Milan: il Napoli ha vinto tutti e due i derby, 2-1 all’andata in rimonta e 2-0 al ritorno. Roberto Ventre (Il Mattino)