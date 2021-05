Gattuso/Inzaghi: l’incrocio Champions-salvezza, due sfide fondamentali

Due sfide che si riflettono allo specchio. Quella di stasera del Milan contro il Benevento al Meazza e quella di domani pomeriggio del Napoli contro il Cagliari al Maradona. La squadra di Gattuso è terza e ha gli stessi punti in classifica (66) dei rossoneri di Pioli (e della Juve), quella di Pippo Inzaghi è terz’ultima ed ha gli stessi punti (31) dei rossoblù di Semplici (e del Torino). Il Napoli di Gattuso battendo il Cagliari farebbe un passo avanti importante nella corsa per la Champions League e nello stesso tempo frenerebbe la squadra sarda in quella per la salvezza, il Benevento di Pippo Inzaghi riuscendo a conquistare punti al Meazza con il Milan alimenterebbe i suoi sogni di permanenza in serie A e nello stesso tempo rallenterebbe la corsa dei rossoneri di Pioli nella lotta per uno dei primi quattro posti.

Roberto Ventre (Il Mattino)