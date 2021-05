Gattuso ha portato il Napoli a trovare un doppio equilibrio

Il Napoli ha ritrovato l’equilibrio tattico esprimendosi nuovamente al top sia in fase offensiva (la squadra azzurra con 73 gol è la seconda in A che ha segnato di più dopo l’Atalanta a quota 78) che in fase difensiva (il Napoli è la terza miglior difesa con 37 gol subiti dietro Inter a 29 e Juve a 30). Il Benevento invece nelle ultime tre sfide pur riuscendo a segnare sette gol ne ha subiti troppi (11), cinque dalla Lazio, quattro dall’Udinese e due dal Genoa: per i giallorossi sarà importante ritrovare contro il Milan la compattezza difensiva mostrata all’Allian Stadium contro la Juve. Roberto Ventre (Il Mattino)