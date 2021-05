[Formazioni] Napoli-Cagliari, panchina per Bakayoko. Semplici e la scelta del portiere

Domani alle ore 15,00, presso lo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà Napoli-Cagliari, testa-coda del campionato. Per il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso, le scelte sono più o meno fatte. Hysaj parte in vantaggio sulla fascia sinistra, rispetto a Mario Rui. Per il resto Di Lorenzo, Koulibaly e Manolas. A centrocampo Fabian Ruiz e Demme, Bakayoko in panchina. Infine il ballottaggio della vigilia Politano-Lozano, con il messicano in leggero vantaggio. In casa dei sardi il dubbio è tra i pali Cragno-Vicario, dove la scelta spetterà a mister Semplici. A centrocampo Duncan e Deiola, mentre in attacco Joao Pedro, Nainggolan alle spalle di Pavoletti.