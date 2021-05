Fabrizio Ponciroli, giornalista: “Gattuso? Peccato. Poteva essere una grande storia d’amore”

A Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli, direttore Calcio2000:

“Gattuso? Dispiace che lasci Napoli. Poteva essere una grande storia d’amore. Chi non l’ha capito, quando andrà via, ci rimarrà male. È un uomo di calcio. Un uomo vero. Poi, attenzione, deve conquistare ancora un posto in Champions. Che sarà il metro per giudicare la sua esperienza. Chi gli subentrerà, dovrà fare i conti con il fantasma di Gattuso. A lungo”.

Fonte: Tmw Radio