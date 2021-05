DIFESA – In vista del Cagliari ritorno di Manolas. Gattuso ha scelto per la fascia sinistra

Oggi e domani ancora due allenamenti a Castel Volturno, in vista della gara contro il Cagliari, ma per il tecnico del Napoli Gattuso le scelte per la difesa, sembrano essere fatte. In porta ancora spazio a Meret, visto l’infortunio di Ospina, non del tutto recuperato. A destra Di Lorenzo, al centro della difesa Koulibaly e Manolas che ritorna dopo la squalifica. A sinistra ancora spazio a Hysaj che sembra aver convinto, visto il momento di forma, con Mario Rui, tra l’altro in diffida, che partirà dalla panchina.

La Redazione