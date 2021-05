De Zerbi è su tante agende, ma lo Shakhtar spiazza tutti e offre una cifra pazzesca

Pensieri ucraini? Macché, Roberto De Zerbi si tiene al riparo delle voci insistenti che lo danno sulla strada di Donetsk e dice di pensare solo alla sfida all’ Atalanta. Intanto, però, lo Shakhtar spiazzando tutti, ha messo sul piatto una cifra pazzesca: 3 milioni netti a stagione per 3 anni, più 1 milione sull’unghia alla firma del contratto, con la prospettiva di giocare per lo scudetto e fare la Champions. De Zerbi è sull’ agenda di diversi club, tra i quali Fiorentina e Lione, con l’effetto di alimentare dubbi sul futuro davanti al Sassuolo che vuole trattenerlo. Qualcosa di più si saprà la prossima settimana nell’incontro con l’ad Giovanni Carnevali. Per la successione circolano i nomi della nouvelle vague: Vincenzo Italiano dello Spezia, Alessio Dionisi che sta portando l’Empoli in A e Paolo Zanetti del Venezia protagonista in B.

A cura di Massimo Boccucci (CdS)