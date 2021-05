Conferenza stampa Leonardo Semplici: “Giocheremo a Napoli come se fosse l’ultima gara”

Il Cagliari domani affronterà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 15,00 per cercare di ottenere punti per la zona salvezza. In conferenza stampa le parole del tecnico dei sardi Leonardo Semplici. “Andremo a Napoli per cercare di portare via punti determinanti anche in vista delle prossime partite . Abbiamo un obiettivo da raggiungere: il Napoli è insieme all’Atalanta la squadra che in questo momento sta meglio di tutte. Ci saranno delle difficoltà ma noi siamo abituati a combattere partita dopo partita: per il nostro traguardo dobbiamo tirare fuori tutte le nostre qualità. Cragno è recuperato, vedremo domani. Carattere e mentalità, con l’Inter avevo visto queste cose e ho chiesto di continuare così. Le tre vittorie? Bene, ma non abbiamo ancora fatto niente, ora arriva il difficile: il campionato in qualche modo è ancora lungo. Con il Napoli comunque come se fosse l’ultima”.

La Redazione