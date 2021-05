CENTROCAMPO – Fabian Ruiz ritorna in mediana e affiancherà Demme

Alla vigilia del match contro il Torino si era fermato per un problema alla schiena, perciò Gattuso non lo volle rischiare. Si parla di Fabian Ruiz che invece si riprenderà il posto a centrocampo, al fianco di Demme, mentre andrà in panchina Bakayoko, autore di due ottime prestazioni contro Lazio e i granata. Invece ancora a parte, a causa di un leggero stato influenzale Lobotka, quindi resta in dubbio per il Cagliari. Infine Zielinski, come da inizio stagione starà tra il centrocampo e l’attacco, a seconda dell’evolversi della gara.

