Carnevale: “Un Napoli europeo con delle ali che farebbero bene pure con Guardiola!”

Andrea Carnevale, capo scout dell’Udinese ed ex attaccante del Napoli, a La Gazzetta dello Sport ha parlato della grande stagione delle tre ali del Napoli: “Parliamo di tre giocatori maturi, di grande qualità tecniche. Insigne è al top della maturazione e mi aspetto un grande Europeo da lui. Lozano e Politano oltre a segnare sono molto cresciuti nella fase difensiva. Sono convinto che questi tre farebbero bene pure nel City di Guardiola”.

Complimenti a Gattuso. “A me – prosegue Carnevale – piace moltissimo il gioco che esprime il Napoli, molto europeo. Non a caso a inizio stagione lo avevo indicato fra le favorite per lo scudetto con l’Inter. Poi purtroppo il discorso si è interrotto per via di infortuni e covid, ma mi sono parse decisamente ingenerose e dure le critiche a Gattuso, infatti ora ha ripreso il filo del discorso e la squadra esprime un calcio bello ed efficace”.