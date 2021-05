Biagio Seno (d.s. Pomigliano femm.): “La promozione? Sarebbe un sogno”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Biagio Seno, dg del Pomigliano Femminile primo in classifica della serie B. “Siamo partiti per restare in Serie B da squadra neopromossa ci siano ritrovati a lottare per la promozione al di là di ogni rosea aspettativa. In questa stagione non abbiamo sbagliato quasi niente e adesso ci troviamo a un passo dal salto di categoria. Per noi sarebbe un sogno. Massa è una giocatrice importante. Sembrava avviata a una carriera più luminosa. L’ho presa da Perugia e ci sta dando una grossa mano. Rino sta lavorando a meraviglia per il Napoli la Champions è vicina”.

La Redazione