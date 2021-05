ATTACCO – Ballottaggio Lozano-Politano in vista del Cagliari

Ci sono ancora due allenamenti in casa Napoli per poter sciogliere la riserva sulla formazione da mandare in campo contro il Cagliari. Il ballottaggio è sul ruolo di esterno destro tra Lozano-Politano, con il messicano in leggero vantaggio sull’ex Sassuolo e Inter. Per il resto Zielinski che darà una mano tra centrocampo e l’attacco, a seconda della gara, Insigne e Osimhen. Il nigeriano poi dovrebbe fare la staffetta con Mertens a partita in corso.