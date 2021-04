Vincenzo Montefusco: ex Azzurro: “Mister Rino Gattuso? Per me va confermato”

Vincenzo Montefusco: ex Calciatore ed Allenatore Azzurro:

«Premesso che per me va confermato, credo che abbia sbagliato nel rimanerci male per i sondaggi di De Laurentiis, nel momento di difficoltà. Certo, ora il Napoli sta facendo bene. Con grandi risultati. Ma tutto dipende dalla programmazione futura. Anche perché, se marito e moglie non vanno più d’accordo, perché uno dei due ha fatto le corna all’altro, si possono anche riappacificare sul momento. Ma alla lunga il rapporto si deteriora».

Fonte: il Mattino